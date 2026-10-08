L'équipe de sécurité nationale des États-Unis a examiné sa stratégie à l'égard de l'Iran et d'Ansar Allah

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Jazeera, la chaîne NBC News américaine, citant un responsable de Washington, a affirmé que l'Iran et les États-Unis, dans le cadre de négociations indirectes, ont discuté ce mois-ci à New York du programme nucléaire iranien.

Ce responsable a ajouté que les deux parties, au cours de leurs négociations indirectes ce mois-ci à New York, ont discuté du sujet du programme nucléaire iranien.

Le responsable américain a également affirmé que Donald Trump, président des États-Unis, s'est entretenu avec son équipe de sécurité nationale de la possibilité de reprendre les opérations contre l'Iran dans les semaines à venir.

Selon ce rapport, Trump a également examiné l'option de mener des frappes contre l'Iran avant les élections de mi-mandat.

Des responsables américains ont déclaré à NBC que l'équipe de sécurité nationale du gouvernement américain a également examiné la stratégie de Washington à l'égard de l'Iran et du mouvement yéménite Ansar Allah.

Un responsable américain a ajouté à ce sujet que le gouvernement de ce pays s'efforce de parvenir à un accord avec l'Iran qui traiterait des questions fondamentales, y compris le programme nucléaire iranien.

Affirmation d'Axios : Le Pentagone se prépare à reprendre les opérations militaires en Iran

Le site d'information Axios, citant plusieurs responsables américains, a affirmé que le Pentagone a ordonné au Commandement central américain (CENTCOM) d'achever les préparatifs pour reprendre les opérations en Iran.

Axios a également rapporté, citant un responsable de la Maison-Blanche, que toutes les options concernant l'Iran sont à tout moment à la disposition de Donald Trump, président des États-Unis.

Selon ce rapport, un responsable du Pentagone a également déclaré que la mission de ce ministère est de préparer les options militaires et de les présenter à Trump.

Axios a également affirmé, citant ses sources, que la reprise des opérations de combat en Iran pourrait inclure des frappes contre des cibles dans le secteur de l'énergie, les infrastructures et les installations nucléaires.