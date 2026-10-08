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Hojat al-Islam Qomi : Nous ne cesserons pas de parler du 7 octobre

8 octobre 2026 - 10:05
Code d'info: 1875306
Source: ABNA
Hojat al-Islam Qomi : Nous ne cesserons pas de parler du 7 octobre

Le chef de l'Organisation de propagande islamique, en publiant un post sur le réseau social Virasti, a écrit : L'ombre lourde de la peur de l'opération Tempête d'Al-Aqsa ne quitte pas le régime sioniste, et nous ne cesserons pas de parler du 7 octobre.

Selon le correspondant d'Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, chef de l'Organisation de propagande islamique, sur sa page personnelle du réseau social Virasti, en commémorant le 7 octobre, anniversaire de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, a écrit : Nous ne cesserons pas de parler du Jour de Dieu du 7 octobre. L'ombre lourde de la peur de celui-ci ne quitte pas le régime sioniste. Ils s'agitent pour rapiécer leur vie par l'effusion de sang et sur le huitième front (les mensonges et les narrations médiatiques) ; mais ils s'enfoncent davantage dans le bourbier de la destruction.

Paix et bénédiction de Dieu au martyr Yahya Sinwar et à ses partisans et moudjahidines dans la Tempête d'Al-Aqsa, qui a dit : « Il n'y a ni paix ni négociation ; soit nous gagnons, soit Karbala se produit. »

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