Hojat al-Islam Qomi : Nous ne cesserons pas de parler du 7 octobre

Selon le correspondant d'Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, chef de l'Organisation de propagande islamique, sur sa page personnelle du réseau social Virasti, en commémorant le 7 octobre, anniversaire de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, a écrit : Nous ne cesserons pas de parler du Jour de Dieu du 7 octobre. L'ombre lourde de la peur de celui-ci ne quitte pas le régime sioniste. Ils s'agitent pour rapiécer leur vie par l'effusion de sang et sur le huitième front (les mensonges et les narrations médiatiques) ; mais ils s'enfoncent davantage dans le bourbier de la destruction.

Paix et bénédiction de Dieu au martyr Yahya Sinwar et à ses partisans et moudjahidines dans la Tempête d'Al-Aqsa, qui a dit : « Il n'y a ni paix ni négociation ; soit nous gagnons, soit Karbala se produit. »