Ghalibaf : le spectre de la terreur attend l'économie de l'Amérique

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, en réaction aux déclarations du ministre des Finances de l'Amérique, en publiant un mème économique, a écrit : « Es-tu prêt à ce qu'il s'empare de ton âme ? »

Dans cette image, des graphiques du prix du pétrole et du diesel jusqu'à la confiance des consommateurs et le pouvoir d'achat du logement, ont formé ensemble la forme d'un spectre ; avec l'allusion que pour avoir peur, il n'est pas nécessaire d'attendre Halloween ; parfois il suffit d'ouvrir la page de l'économie !

Dans l'image, on voit David Zervos, le nouveau conseiller spécial de Bessent et partisan de la baisse des taux d'intérêt ; celui-là même qui avait dit qu'il ne se couperait pas les cheveux tant que la Réserve fédérale ne baisserait pas le taux d'intérêt !