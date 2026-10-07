Baqaei : l'opération de faux drapeau ne cache pas la nature illégale des guerres de l'Amérique

Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après avoir publié une courte vidéo sur l'histoire des opérations de faux drapeau de l'Amérique et du régime sioniste au cours des 7 dernières décennies sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : le faux drapeau est une vieille ruse : d'abord mettez en scène, puis pointez le doigt d'accusation vers un autre, et enfin profitez de ses résultats.

Il a ajouté : Dans une situation où l'opinion publique américaine et mondiale est fatiguée de la guerre illégale et agressive contre l'Iran, et où les agresseurs n'ont aucun moyen de justifier leur agression militaire, ils s'accrochent, comme « le noyé s'accroche à toute paille » (celui qui se noie s'accroche à toute plante sèche pour se sauver), à n'importe quelle planche de mensonge pour se sauver.