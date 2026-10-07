Jean-Noël Barrot : « Si nous n’écrivons pas notre propre récit, d’autres l’écriront à notre place »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans des déclarations rapportées par BFMTV, le chef de la diplomatie française a déclaré : « Si nous n’écrivons pas notre propre récit, d’autres l’écriront à notre place. » Il a ainsi mis en garde contre le risque de voir des récits élaborés par d’autres acteurs prendre le dessus sur la réalité des évolutions en France.

Trump avait auparavant affirmé sur son réseau social Truth Social que les manifestations en cours en France étaient dues à une « immigration massive incontrôlée » et les avait liées à l’islam. Il avait également poursuivi ses affirmations infondées en déclarant que ces manifestations ne concernaient pas uniquement les écoles et que l’islam cherchait à prendre le contrôle de la France.

Des manifestations d’élèves dans toute la France

Les déclarations de Trump interviennent alors que des dizaines de milliers d’élèves, d’enseignants et d’autres manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes françaises. Les protestataires dénonçaient initialement des problèmes tels que la dégradation des infrastructures éducatives, le manque d’enseignants, la surcharge des classes et la diminution des ressources financières consacrées à l’éducation.

Évoquant l’extension du mouvement, Jean-Noël Barrot a déclaré que les « concurrents, ennemis et partenaires » de la France tentaient chacun d’interpréter le mouvement en cours selon leur propre perspective. Il a insisté sur la nécessité pour la France de préserver un récit indépendant concernant les évolutions internes du pays.

Intensification des troubles et hausse du nombre d’arrestations

Les manifestations se sont intensifiées ces derniers jours et se sont étendues à plusieurs villes françaises. Parallèlement, des affrontements entre manifestants et forces de police ont été signalés dans plusieurs villes, tandis que les inquiétudes concernant la poursuite des troubles se sont accrues.

Le ministère français de l’Intérieur a annoncé que 488 personnes avaient été arrêtées en lien avec les manifestations de mardi et que 43 membres des forces de police et des services de sécurité avaient également été blessés.

Les organisateurs ont, pour leur part, estimé à environ 450 000 le nombre de participants aux manifestations. Si ce chiffre était confirmé, ce mouvement constituerait l’une des plus importantes mobilisations d’élèves et d’étudiants en France au cours des dernières décennies.

Convocation de l’ambassadeur de France à Téhéran

Il convient de rappeler qu’à la suite de la répression violente par le gouvernement français des manifestations syndicales d’élèves et de cas de violations flagrantes et généralisées des droits de l’homme, Pierre Cochard, ambassadeur de France à Téhéran, a été convoqué hier après-midi au ministère iranien des Affaires étrangères par le directeur général par intérim des droits de l’homme.

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