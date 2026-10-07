Atelier « Foi et santé mentale » : la communauté chiite américaine face au deuil et aux discriminations

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La Fondation chiite d’Amérique et l’Institut « Idara Jaferia » organiseront cet atelier de 10 heures à midi à Burtonsville, dans l’État du Maryland. Les adultes, étudiants, élèves et jeunes de la communauté chiite sont invités à participer à cette rencontre.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à créer un espace permettant de parler d’expériences difficiles, de poser des questions et de mieux connaître les services et les dispositifs de soutien disponibles dans le domaine de la santé mentale.

Des pressions psychologiques multiples

Selon la Fondation chiite d’Amérique, de nombreux membres de la communauté chiite aux États-Unis sont confrontés simultanément au deuil et à l’inquiétude suscités par les guerres et les souffrances humaines à l’étranger, ainsi qu’à des situations de haine religieuse et de discrimination dans leur propre environnement.

Ces expériences peuvent, selon la fondation, entraîner des pressions psychologiques supplémentaires et affecter la vie quotidienne des personnes concernées.

Des responsables publics et des spécialistes de la santé mentale

La Dre Rachel Tully, sous-ministre de la Santé comportementale au ministère de la Santé du Maryland, ainsi que la Dre Laura Hargrove, directrice des relations interreligieuses au Bureau des initiatives sociales du gouvernorat du Maryland, interviendront comme principales conférencières lors de l’atelier.

La présence de ces responsables publics donnera à cette rencontre une dimension à la fois institutionnelle et spécialisée, autour des questions de santé mentale et des mécanismes de soutien social destinés à la communauté chiite.

Faciliter le dialogue et l’accès aux professionnels

Rahat Hussein, directeur exécutif de la Fondation chiite d’Amérique, a déclaré que de nombreux membres de la communauté sont confrontés, en même temps, au deuil lié aux souffrances de populations dans différentes régions du monde, ainsi qu’au stress et aux discriminations dans leur propre environnement.

Il a souligné que l’objectif de cette initiative était de faciliter le dialogue autour de ces expériences et de permettre aux participants d’entrer en contact avec des professionnels de la santé mentale.

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