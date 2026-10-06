Murphy : Les Américains ne veulent pas d'une nouvelle guerre avec l'Iran ; Trump a échoué

Selon l'agence de presse ABNA, Chris Murphy, sénateur américain de premier plan, a souligné dans un entretien avec Al-Jazeera que la reprise de l'agression contre l'Iran serait indésirable pour la région, l'Amérique et la sécurité mondiale, et que les Américains ne veulent pas la poursuite de cette guerre et que personne ne sait ce que fera Trump.

Il a ajouté : La guerre contre l'Iran a la plus faible popularité des dernières décennies, et seulement 20 pour cent des Américains y sont favorables. Nous espérons que les élections de mi-mandat influenceront cette position de Trump.

Murphy a déclaré : La voie de la réouverture du détroit d'Ormuz est la fin de la guerre. Trump doit réfléchir aux conséquences économiques et aux intérêts des alliés de l'Amérique. Nous espérons qu'un accord sera bientôt conclu. Je déploierai tous mes efforts en tant que membre du Sénat pour empêcher la reprise de cette guerre.

Il a dit : Trump ne se soucie pas de la volonté du peuple américain, c'est-à-dire la fin de cette guerre. Il n'a pu atteindre aucun de ses objectifs dans la guerre mentionnée. Il est possible que l'orgueil de Trump provoque la reprise de cette guerre. Ce processus n'apportera aucun résultat, car l'Amérique a utilisé ses réserves stratégiques de pétrole et ne peut pas supporter la fermeture du détroit d'Ormuz pendant encore un ou deux mois.