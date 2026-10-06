Le général de division Rezaï : La prochaine erreur des ennemis entraînera pour eux une surprise encore plus grande

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux et en évoquant les récents développements dans la région et le domaine de la confrontation avec les ennemis, a souligné que chaque erreur de calcul de l'ennemi face à l'Iran islamique lui a valu une lourde défaite, et que la prochaine erreur entraînera de nouveaux fronts et de plus grandes surprises.

Il a déclaré à ce sujet : Chaque erreur de calcul de l'ennemi face à l'Iran lui a valu une lourde défaite, et la prochaine erreur entraînera de nouveaux fronts et de plus grandes surprises.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, soulignant la puissance et la cohésion nationale, a déclaré : Avec la direction sage du Guide suprême de la Révolution, l'accompagnement de la nation iranienne qui fait l'histoire et la coordination de tous les piliers du système, l'Iran traversera avec dignité ces conditions complexes.