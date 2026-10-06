Amir Hatami : En cas de nouvelle erreur de l'ennemi, nous donnerons une réponse fracassante

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Amir Hatami, commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, lors de sa présence dans la province de Fars, a inspecté les unités de l'armée stationnées dans cette province et a évalué le moral combattant du personnel, la préparation des équipements et la capacité de défense de ces unités.

Le général de division Hatami, parmi les commandants et responsables de ces unités, tout en appréciant les efforts, la solidarité et la coopération des forces armées, a déclaré : La coopération et la synergie des forces armées dans la province de Fars constituent un modèle approprié de cohésion et de coordination entre les forces, et de tels modèles doivent être renforcés dans d'autres régions également.

Évoquant les réalisations des forces armées lors de la récente guerre et déclarant que la République islamique d'Iran a été victorieuse lors de la récente guerre, il a souligné : Dans la guerre, il y a des dommages, mais ce qui importe, c'est le résultat de la guerre, qui, au lieu de la capitulation, a apporté dignité et gloire au pays.

Le commandant en chef de l'armée, poursuivant en soulignant que la guerre n'est pas encore terminée, a déclaré : L'ennemi, après son échec sur le champ militaire, s'est tourné vers d'autres méthodes et, par des sanctions et une pression économique, tente de mettre la pression sur le peuple, et parallèlement, il poursuit de nombreuses actions visant à créer l'insécurité et le chaos. Les forces armées, en maintenant leur préparation et leur vigilance, donneront en cas de nouvelle erreur de l'ennemi une réponse fracassante à ses menaces.

Le général de division Hatami, évoquant l'importance des réalisations stratégiques du pays issues des guerres imposées, a souligné : Nous devons utiliser les opportunités créées pour consolider la victoire et éloigner l'ombre de la guerre du pays, et sur cette voie, poursuivre la résistance et l'endurance.

Il a considéré l'initiative et la créativité comme l'une des composantes les plus importantes de la préparation au combat et a déclaré : Toute créativité capable de perturber les calculs de l'ennemi est précieuse. L'ennemi agit sur la base de calculs, de formation et de planification, et toute nouvelle initiative peut modifier ces calculs.

Le commandant en chef de l'armée a déclaré : La guerre est un domaine de résilience ; la partie qui pourra faire preuve de plus de résistance et de résilience finira par triompher, et nous, en tant que partie défensive, disposons d'une grande capacité de résilience dans le pays et les forces armées. Nous nous considérons sur la voie de la défense du droit et faisons confiance aux promesses divines, et avec cette conviction, nous poursuivons la voie de la confrontation avec l'ennemi et de la défense du pays.