Yémen : l'amnistie des trompés liés à l'ennemi saoudien se poursuit

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, président du Conseil politique suprême du Yémen, a souligné que l'amnistie des trompés présents dans les rangs des mercenaires de l'ennemi saoudien se poursuit.

Il a ajouté : nous demandons aux responsables de la province de Taïz d'activer le mécanisme d'amnistie dans cette province, comme cela s'est produit dans les régions de la côte ouest.

Al-Mashat a apprécié les efforts des anciens pour tenir Taïz à l'écart des complots de l'ennemi saoudien ainsi que la vigilance des habitants de cette région, et a déclaré que lesdits complots sont planifiés depuis les hôtels situés à Riyad.

Hier, Yahya Sariya, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé l'expulsion des mercenaires et des éléments liés à l'ennemi saoudien de l'est de la province d'Al-Jawf.

De même, les forces yéménites au cours de la journée d'hier ont réussi à réaliser des avancées stratégiques dans la province de Taïz.