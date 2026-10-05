Sardar Fadwi : le peuple iranien n'a pas la moindre peur de l'Amérique

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, Sardar Ali Fadwi, chef du groupe des conseillers du commandant en chef du Corps des gardiens, dimanche soir, dans un entretien spécial d'actualité, a déclaré : le détroit d'Ormuz, pendant tous ces longs mois, a été sans aucun doute sous le contrôle de l'Iran.

Le chef du groupe des conseillers du commandant en chef du Corps des gardiens a poursuivi : la puissance militaire de l'Amérique est maritime ; cela signifie que dans sa marine, elle dispose à la fois de forces terrestres et de forces aériennes. Par conséquent, la manifestation de la puissance militaire de l'Amérique réside dans sa marine.

Fadwi a ajouté : les Américains étaient présents dans le golfe Persique depuis 1853, mais maintenant, pour la première fois, aucun navire américain n'est présent non seulement dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman, mais même dans le nord de l'océan Indien.

Il a dit : les Américains ont fui et se sont éloignés de plus de mille kilomètres de nos frontières. Cela ne s'est pas produit de leur propre gré, mais est le résultat de l'autorité de la République islamique d'Iran et de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Sardar Fadwi a dit : les Américains prétendent qu'ils peuvent faire passer au maximum trois à quatre millions de barils de pétrole par la route sud du détroit d'Ormuz et en dehors de la zone officiellement déclarée par l'Iran ; un chiffre qui, comparé au volume de pétrole passant par ce détroit, n'est pas significatif.

Le chef du groupe des conseillers du commandant en chef du Corps des gardiens a ajouté : auparavant, plus de 20 millions de barils de pétrole passaient officiellement chaque jour par le détroit d'Ormuz, et en outre, une certaine quantité de pétrole était exportée de manière non officielle.

Il a poursuivi : 46 pour cent des exportations mondiales de pétrole passaient par le détroit d'Ormuz. Le chiffre de 20 pour cent qui est mentionné concerne la consommation mondiale de pétrole ; car de nombreux pays consomment leur propre pétrole produit et n'ont pas d'exportations.

Fadwi a ajouté : maintenant, l'exportation de pétrole par cette route est confrontée à une perturbation fondamentale, et ce fait même a eu un impact étendu sur l'économie mondiale, l'Amérique et l'Europe.