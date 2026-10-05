L'Iran est sérieux sur la voie de la diplomatie ; tout comme il est sérieux dans sa défense

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, dimanche matin, lors d'une réunion avec les ambassadeurs et les chefs des représentations diplomatiques et des bureaux des organisations internationales résidant à Téhéran, a expliqué les positions de la République islamique d'Iran concernant les développements régionaux et a présenté un rapport sur les activités diplomatiques de la délégation de notre pays envoyée à la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Soulignant la présence efficace et autoritaire de la République islamique d'Iran à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a expliqué les principales mesures prises lors de la présence à New York, notamment les consultations menées avec les présidents et les ministres des Affaires étrangères de plus de 60 pays et les hauts responsables d'organisations régionales et internationales, les entretiens avec les think tanks et les médias.

Le ministre des Affaires étrangères, en soulignant la détermination de la République islamique d'Iran à protéger les droits et les intérêts nationaux de l'Iran, a fourni des explications sur l'initiative proposée par l'Iran pour rétablir la sécurité dans le détroit d'Ormuz en 7 jours et a précisé que le monde est clairement témoin de la bonne volonté et du sérieux constant de l'Iran dans l'utilisation de la diplomatie pour empêcher l'escalade des tensions.

Araghchi a ajouté : il est devenu clair pour tous lors de cette session que la République islamique d'Iran est sérieuse sur la voie de la diplomatie ; tout comme elle est sérieuse et déterminée dans sa défense.

Le ministre des Affaires étrangères, en expliquant la position de principe de la République islamique d'Iran face aux exigences excessives de l'Amérique, a précisé : si les ennemis choisissent à nouveau la voie de la confrontation militaire et de la guerre, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus ferme et plus décisive que par le passé.

Araghchi a également condamné les comportements ignobles des responsables américains à l'égard de la délégation de la République islamique d'Iran, notamment l'allégation d'expulsion des membres de la délégation, et a noté que l'entrée et la sortie de la délégation iranienne ont eu lieu conformément au programme annoncé précédemment ; néanmoins, les responsables américains, pour compenser leur échec à imposer l'isolement de l'Iran, ont eu recours à des mensonges et à l'allégation d'expulsion de la délégation iranienne, ce qui est d'une part un aveu manifeste de la violation par l'Amérique de ses obligations internationales en tant qu'hôte des Nations Unies, et d'autre part, montre la colère des responsables américains face à la présence efficace de la République islamique d'Iran au plus important événement international.