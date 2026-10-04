Hizam al-Assad : La ville de Taïz doit être considérée comme libérée

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Hizam al-Assad, membre du bureau politique d'Ansar Allah du Yémen, a déclaré : Les forces armées yéménites n'ont pas coupé la route entre Taïz et Aden, mais l'ont sécurisée, tandis que la partie adverse l'a coupée.

Il a ajouté : La plupart des brigades qui ont participé à la libération de certaines zones de Taïz sont issues des populations de cette province.

Hizam al-Assad a souligné : La ville de Taïz est désormais considérée comme libérée, car après la libération des zones qui l'entourent, toutes les routes y menant sont fermées de tous les côtés.

Il a dit : La nation yéménite dispose d'une force de dissuasion qui sera utilisée à la discrétion des forces armées et, en cas de déclenchement d'une guerre totale par l'ennemi, lui infligera de lourdes pertes.