Qashqavi : Le contenu des négociations de New York n'était pas différent de celui d'Islamabad

Selon le correspondant d'Abna, Hassan Qashqavi, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement, en marge de la cérémonie funèbre de la sœur du ministre des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes au sujet du dernier état des négociations : Ce qui s'est passé à New York était la continuation des mêmes discussions qui avaient été soulevées à Islamabad, et aucun changement n'a été apporté au contenu.

Il a ajouté : « Nous estimons que ces sept conditions doivent être remplies et conclues afin qu'ensuite une ouverture soit créée concernant la question du détroit d'Ormuz. »

Qashqavi, évoquant la différence entre les négociations d'Islamabad et de New York, a déclaré : La principale différence entre ces deux réunions, qui à New York a été présentée via le Qatar en tant que médiateur et de manière indirecte, résidait uniquement dans la compression temporelle et non dans une divergence de positions ou de contenu des négociations.

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale du parlement a poursuivi : Maintenant, la partie américaine doit prendre une décision à ce sujet. À mon avis, tant le sujet du détroit d'Ormuz que les conditions soulevées se trouvent au stade postérieur aux négociations.

Il a également déclaré au sujet du détroit d'Ormuz : Les négociations sur le détroit d'Ormuz entre l'Iran et Oman pour le passage temporaire et son corridor sont claires, et la loi du parlement est également claire ; par conséquent, cette question se trouve maintenant dans le domaine de la décision des autorités américaines.

Qashqavi, évoquant en outre les évolutions politiques internes des États-Unis, a déclaré : Apparemment, les Américains sont confrontés à des divergences internes et sont également à la veille des élections.

En conclusion, il a souligné : « Du point de vue des questions de contenu, il n'existe aucune ambiguïté nécessitant de nouvelles négociations, et la décision dans ce domaine incombe à la partie américaine. »