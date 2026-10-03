La nouvelle génération du Hezbollah a infligé des pertes sans précédent aux sionistes

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le général Ismail Qaani, jeudi soir, lors de la cérémonie « Nasr Qarib » (Victoire proche), organisée à l'occasion du deuxième anniversaire des commandants martyrs du front de la Résistance à Téhéran, a déclaré : Malgré le martyre du leader de la révolution, Dieu le Tout-Puissant a accordé à notre nation un leader qui poursuit le même chemin glorieux.

Il a déclaré : Avec les victoires militaires sur l'ennemi et la présence massive de la nation iranienne sur le terrain, nous assistons à la formation d'une nouvelle période de sens et de méthode de la Résistance.

Le commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution a souligné : Nous assistons chaque jour aux victoires de la nation héroïque du Yémen qui, malgré plus de 11 ans de siège, avance avec une volonté ferme sur le chemin de la Résistance et progresse héroïquement sur le terrain. Les forces de la Résistance du Yémen, dans la première phase de leur opération, ont conquis 5400 kilomètres carrés des zones visées ; une étendue équivalente aux zones libérées lors de l'opération Beit-ol-Moqaddas durant la période de la Défense sacrée. Ils sont également sur le point de conquérir plus de mille kilomètres carrés supplémentaires.

Il a souligné : Ces victoires montrent que le front de la Résistance, grâce au sang des martyrs hautement vénérés et inspiré par la voie du martyr Sayyed Hassan Nasrallah et de son compagnon permanent, le martyr Sayyed Hashem Safi al-Din, poursuit son chemin avec dignité et fierté.

Le général Qaani a déclaré : Nous devons renforcer la ceinture de défense, d'indépendance et de dignité de l'Afghanistan au Yémen et de l'Iran à Gaza et au Liban dans tout le monde islamique. Aujourd'hui, grâce au sang de martyrs comme Sayyed Hassan Nasrallah et Sayyed Hashem Safi al-Din, l'unité des nations islamiques se renforce, et les courants semant la division subissent plus de défaites que jamais.

Il a souligné : Aujourd'hui, nous assistons à l'unité des arènes au sein du front de la Résistance, et chacune de ses parties surprend l'ennemi par la réflexion et des actions calculées. Les Américains pensaient pouvoir contraindre l'Iran à capituler en quatre jours ou au maximum deux semaines, mais ils ont été confrontés à des conditions totalement différentes de leurs calculs.

Le général Qaani a poursuivi : Le Hezbollah, dans l'une de ses guerres les plus dures, a combattu héroïquement, et le régime sioniste, dans toute sa vie maudite, n'a jamais subi de pertes aussi sans précédent.

Il a dit : Alors qu'on propageait que le Hezbollah était anéanti et n'avait plus la capacité de résister, les combattants du Hezbollah, deux jours après le début de la guerre et le martyre de notre grand Imam, sont entrés sur le terrain et ont combattu jusqu'à aujourd'hui avec tant de bravoure qu'ils ont stupéfié amis et ennemis dans le monde entier.

Le général Qaani a souligné : Cette période de guerre a été l'une des guerres les plus dures du Hezbollah depuis sa fondation. Néanmoins, le Hezbollah a combattu héroïquement, et l'expression du cheikh Naim Qassem qui a dit : « Nous avons combattu comme à Achoura et à Karbala », était en toute justice une expression correcte.