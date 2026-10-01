Rezazadeh : Les décisions nécessaires pour protéger les installations nucléaires du pays ont été prises

Selon l'agence de presse Abna, Yaqub Rezazadeh, lors de la deux cent quatorzième nuit du rassemblement du peuple de Salmas en soutien aux forces armées et d'allégeance au Guide de la Révolution, se référant à l'expérience de huit ans de défense sacrée, a déclaré : En 1359 (1980), le régime baasiste irakien, avec le soutien des puissances étrangères, a attaqué la République islamique d'Iran, mais la nation iranienne, par sa résistance et l'accompagnement des forces armées, s'est opposée à l'ennemi et n'a pas permis que leurs objectifs se réalisent.

Il a ajouté : Aujourd'hui aussi, l'Amérique et le régime sioniste se dressent contre la nation iranienne, mais les forces armées de la République islamique d'Iran, disposant d'un potentiel défensif et de l'expérience des années passées, ont la préparation nécessaire pour faire face à toute menace.

Le membre du bureau de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a poursuivi : Lors des récentes réunions des membres de la Commission de la sécurité nationale avec les responsables du ministère du Renseignement et les commandants des forces armées, de l'armée, des Gardiens de la Révolution et du quartier général Hamza Sayyid al-Shuhada (que la paix soit sur lui), l'accent a été mis sur la préparation des forces armées et la poursuite de la confrontation avec les menaces de l'ennemi.

Rezazadeh, se référant aux déclarations du porte-parole des Gardiens de la Révolution concernant la préparation des équipements et des capacités défensives du pays, a déclaré : Les forces armées de la République islamique d'Iran disposent de capacités et d'équipements variés ; une partie de ces capacités n'a pas encore été utilisée, et en cas de nouvelle agression, les capacités défensives du pays seront utilisées en fonction des circonstances.

Le membre du bureau de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a également déclaré : La République islamique d'Iran, dans le domaine de la sécurité nationale, ne permettra pas que les intérêts et la sécurité du pays soient affectés par des menaces extérieures, et les forces navales de l'armée et des Gardiens de la Révolution sont présentes dans les régions stratégiques du pays avec une pleine préparation.

Rezazadeh, dans une autre partie de son discours, se référant aux évolutions dans le domaine nucléaire, a déclaré : La préservation des acquis nucléaires et la poursuite des activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran font partie des sujets soulignés par le pays, et les décisions nécessaires pour protéger les centres et installations nucléaires ont été prises.