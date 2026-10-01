Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, dans son post sur l'un des réseaux sociaux, décrivant la situation fragile de Bessent, a écrit que le gouvernement américain avait contracté par le passé de nombreux prêts à des taux d'intérêt proches de zéro ; maintenant le moment du remboursement de ces prêts est arrivé, et le gouvernement est obligé, pour les régler, de contracter à nouveau de nouveaux prêts à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés.

D'autre part, la capacité et le potentiel des acheteurs d'obligations ne cessent de diminuer. Par exemple, les grands acheteurs d'obligations américaines (comme la Chine et le Japon) montrent moins d'intérêt à acheter de nouvelles obligations ou à conserver les obligations précédentes, et c'est pourquoi le rendement des obligations augmente.

Ghalibaf a averti Bessent que le rôle de l'Iran dans le maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz et le maintien de prix élevés de l'énergie, ainsi que son influence sur la hausse du rendement des obligations, ont confronté le Trésor américain à une crise croissante et ont aggravé tous ses problèmes ; en d'autres termes, les Américains, tant qu'ils ne résoudront pas ces questions en respectant les droits de la nation iranienne, ne pourront pas surmonter ces problèmes économiques.

Le taux d'intérêt des obligations à 30 ans du gouvernement américain a atteint hier son plus haut niveau depuis 2002, et avec la tendance actuelle, il est possible de revenir aux taux des années 1990 et antérieurs.

Ghalibaf a également utilisé dans son post l'image de David Zervos, le nouveau conseiller de Bessent nommé hier. Il est connu pour ses propos étranges et excentriques.