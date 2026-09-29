Selon le reportage de l'agence de presse Abna, la chaîne de télévision CNBC a rapporté que l'interdiction possible des exportations de diesel des États-Unis pourrait entraîner une hausse sans précédent du prix de ce carburant en Europe, car au cours des derniers mois, environ la moitié des importations de diesel de l'Europe a été fournie par les États-Unis.

Selon ce rapport, les traders pétroliers en Europe doutent de la mise en œuvre d'une telle restriction par les États-Unis, et les experts ont également souligné qu'aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

La guerre en Ukraine, aux côtés de l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire de l'Iran, a provoqué une pénurie et une cherté du carburant dans le monde entier, y compris en Europe.