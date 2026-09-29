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Avertissement d'un média américain sur une hausse sans précédent des prix du carburant en Europe

29 septembre 2026 - 11:41
Code d'info: 1871532
Source: ABNA
Avertissement d'un média américain sur une hausse sans précédent des prix du carburant en Europe

Un média américain a écrit que l'interdiction des exportations de diesel américain entraînera une flambée sans précédent des prix du carburant en Europe.

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, la chaîne de télévision CNBC a rapporté que l'interdiction possible des exportations de diesel des États-Unis pourrait entraîner une hausse sans précédent du prix de ce carburant en Europe, car au cours des derniers mois, environ la moitié des importations de diesel de l'Europe a été fournie par les États-Unis.

Selon ce rapport, les traders pétroliers en Europe doutent de la mise en œuvre d'une telle restriction par les États-Unis, et les experts ont également souligné qu'aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

La guerre en Ukraine, aux côtés de l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire de l'Iran, a provoqué une pénurie et une cherté du carburant dans le monde entier, y compris en Europe.

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