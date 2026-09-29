Araqchi : La réponse de la partie américaine nous sera transmise

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, « Seyed Abbas Araqchi », ministre des Affaires étrangères de notre pays, lundi heure locale, lors d'un point de presse avec des journalistes iraniens au sujet de sa dernière rencontre avec le médiateur qatarien et de l'un des objectifs du voyage à New York pour participer à la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : Un autre objectif que nous avons poursuivi (lors du voyage à New York), et qui était un objectif très important, était de faire connaître au monde la position du pays dans le domaine de la guerre et concernant le détroit d'Ormuz en particulier. Il existe des conditions qui ont été soulignées par le Guide suprême et ces conditions doivent être mises en œuvre pour que le détroit d'Ormuz soit ouvert.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : Notre mission était de faire connaître ces conditions à la partie américaine ainsi qu'à tous les autres pays, afin que la communauté internationale soit informée que l'Iran a un plan à cet égard, que ses conditions sont tout à fait justes et raisonnables, et que si les Américains prétendent rechercher un accord ou une solution pacifique, nous avons présenté cette solution.

Araqchi a souligné : Maintenant, en vérité, il est devenu clair pour tous que l'Iran, malgré toutes les injustices qui lui ont été faites et les guerres qui lui ont été imposées, a, sur le terrain de la diplomatie, la parole, la logique et la solution, et de même qu'il est prêt à la guerre, il est également prêt à la diplomatie, et je pense que cela a beaucoup élevé notre position et a changé le regard des pays sur nous, et a montré que ce n'est pas l'Iran qui fait preuve de bellicisme, mais l'Amérique.

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : L'Iran est constamment à la fois prêt à la guerre et répond militairement à leurs actions, et sur le terrain de la diplomatie, il a des choses à dire et ouvre la voie, et a sa propre logique.

Araqchi a dit : Notre plan, connu sous le nom de plan en sept points, a été transmis aux Américains par l'intermédiaire du médiateur qatarien ; malgré les propos tenus par le président américain, j'ai dit que nous attendons une réponse officielle de l'Amérique par l'intermédiaire des médiateurs.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : Aujourd'hui (lundi), l'un des médiateurs qatariens a eu une nouvelle rencontre avec nous, nous avons eu des discussions. On a parlé d'idées et de la manière dont on peut ouvrir la voie à la réalisation des conditions de l'Iran et comment réaliser ces conditions.

Araqchi a souligné : Ils avaient des idées et nous avons eu une discussion qui sera de nouveau présentée à la partie américaine, et ensuite la réponse finale de la partie américaine nous sera transmise, et j'espère que cela sera fait d'ici demain (mardi).