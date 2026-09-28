Ghalibaf : Les relations entre l'Iran et la Chine sont un exemple d'interaction entre deux grandes civilisations asiatiques

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique et représentant spécial de la République islamique d'Iran pour les affaires chinoises, a écrit dans une note : « Les relations entre l'Iran et la Chine, en tant que deux pays avec une histoire civilisationnelle de plusieurs milliers d'années, ont toujours été fondées sur le respect mutuel, l'interaction constructive et la compréhension profonde entre les peuples. Les liens historiques entre deux grandes civilisations asiatiques, formés sur le chemin historique de la Route de la Soie, n'ont pas seulement été un domaine d'échanges économiques et commerciaux, mais aussi une base pour l'échange de pensées, de connaissances, de culture et d'expériences civilisationnelles. Aujourd'hui, cet héritage commun est considéré comme un capital précieux pour l'approfondissement des relations entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine à l'ère nouvelle.

La République islamique d'Iran salue les grandes réalisations de la République populaire de Chine dans les domaines du développement économique, scientifique, technologique et social. L'expérience réussie de la Chine sur la voie du développement national, de la planification à long terme et de l'élévation du statut de ce pays sur la scène mondiale démontre l'importance du rôle des institutions législatives dans la création d'un environnement juridique et institutionnel approprié pour le progrès et le développement durable. Dans les conditions actuelles du système international, où le monde est confronté à des défis complexes et à des changements rapides, la coopération entre les grandes civilisations et le Sud global a acquis une importance particulière. La République islamique d'Iran et la République populaire de Chine peuvent utiliser le potentiel de leurs institutions législatives pour soutenir le multilatéralisme, la justice dans les relations internationales, le respect de la diversité culturelle et le renforcement de la coopération entre les pays indépendants. »