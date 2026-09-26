Al-Amiri : Le gouvernement irakien ne doit pas se conformer aux sanctions aériennes américaines contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Ahd, Hadi al-Amiri, secrétaire général de l'organisation Badr d'Irak, a déclaré dans un discours : Nous rejetons et condamnons fermement le blocus injuste que l'Amérique a imposé à l'Iran, en particulier les restrictions récentes en matière de voyages aériens.

Le secrétaire général de l'organisation Badr d'Irak a ensuite ajouté : Nous demandons au gouvernement irakien de ne pas se conformer à cette décision injuste, car cette question est considérée comme le premier test pour parvenir à une souveraineté complète et inclusive.

Cela se produit alors qu'Adil Abdul-Mahdi a également écrit aujourd'hui à l'aube sur sa page personnelle : La fermeture des aéroports irakiens aux vols iraniens est une « grande erreur » et un recul par rapport à la souveraineté nationale. La fermeture des aéroports irakiens à notre voisin, allié et ami, est une grande erreur, un recul par rapport à la souveraineté nationale et le sacrifice de nos intérêts et de notre avenir nationaux.

Auparavant, le secrétaire général du mouvement irakien Nujaba, pour protester contre la poursuite des restrictions de vol entre l'Irak et la République islamique d'Iran, avait menacé d'inviter le peuple irakien, les moukabs husseini et les serviteurs des pèlerins à un sit-in dans les aéroports irakiens si ce problème n'était pas résolu.