Hamas : les propos de Netanyahou à l'ONU étaient remplis de mensonges et de slogans sans fondement

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le Mouvement de la résistance islamique de Palestine (Hamas), en réaction au discours de « Benjamin Netanyahou », premier ministre du régime sioniste, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a qualifié ce discours de « vide, rempli de mensonges et de slogans sans fondement » et a annoncé que ses déclarations ont révélé la profondeur de la crise à laquelle il est confronté.

Le Hamas a souligné dans un communiqué : Les mensonges évidents de Netanyahou ne sont plus cachés aux pays du monde et à l'opinion publique internationale, et la réalité des actions du régime sioniste par la guerre, la faim et la soif contre le peuple de Gaza est devenue claire pour le monde ; des actions qui ont pris la vie de dizaines de milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées et ont ciblé les infrastructures de vie de plus de deux millions de personnes dans la bande de Gaza.

Ce mouvement a également rejeté l'affirmation de Netanyahou selon laquelle l'armée du régime sioniste est « l'armée la plus éthique du monde », et a déclaré que cette affirmation est en contradiction totale avec ce que le monde a vu de massacres, de guerre, de faim, de soif et de meurtre de civils sans défense.

Le Hamas a ajouté que les rapports des comités et des organes indépendants des Nations Unies ont décrit les actions commises à Gaza dans le cadre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, et que ce que Netanyahou a avancé sur la guerre à Gaza et le déni du « génocide organisé » est en contradiction avec les rapports de l'ONU et ce qui s'est passé dans cette région.

Dans la suite de ce communiqué, il est dit : Les déclarations de Netanyahou sont également en contradiction avec les aveux de certains militaires et officiers du régime sioniste et les déclarations d'un certain nombre de ministres et de dirigeants de ce régime concernant les massacres et le déplacement des Palestiniens.

Le Hamas, dans une autre partie de son communiqué, a considéré la sortie d'un grand nombre de délégations de différents pays de la salle de l'Assemblée générale lors du discours de Netanyahou comme un signe de son « isolement international » et de celui du régime sioniste, et a souligné que cette action exprime la prise de conscience mondiale croissante de la situation des Palestiniens et l'expansion de la solidarité avec le peuple palestinien.