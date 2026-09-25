Médias israéliens : le discours de Netanyahou a montré la profondeur de l'isolement d'Israël

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Arabi 21, les médias du régime sioniste avaient principalement un regard négatif sur le discours de Benjamin Netanyahou, premier ministre du régime sioniste, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le journal en hébreu « Yedioth Ahronoth » a décrit le discours de Netanyahou comme agressif, arrogant et dépourvu de toute vision réelle, et a écrit que Netanyahou parlait à un monde qui n'est plus capable d'entendre ses paroles.

Ce journal, examinant le texte du discours et les analyses correspondantes, a reflété les déclarations virulentes de Netanyahou concernant le retrait des délégations internationales.

Les médias hébreux ont signalé la scène du retrait massif des délégations diplomatiques au moment où Netanyahou montait à la tribune, et l'ont considérée comme une preuve de la profondeur de l'isolement international auquel Tel-Aviv est confronté.

Plusieurs journaux et sites d'information en hébreu ont annoncé que le discours de Netanyahou était essentiellement adressé à la société sioniste et destiné à l'exploitation électorale. Le journal « Yedioth Ahronoth » a écrit que l'utilisation par Netanyahou d'un ton enflammé visait à créer des clips vidéo pour une utilisation ultérieure dans les campagnes électorales du parti Likoud.