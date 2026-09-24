Allégation du secrétaire au Trésor américain concernant les vols internationaux depuis l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, la chaîne Fox News, citant Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a affirmé que plus de 80 à 90 pour cent des vols internationaux depuis l’Iran ont été interrompus.

Il a également affirmé que Washington et Pékin se sont mis d’accord sur la prolongation de la désescalade économique entre les deux pays afin de disposer de plus de temps pour parvenir à un accord plus large.

Bessent, le matin du mercredi premier Mehr, a également annoncé qu’à partir du 23 septembre (mercredi premier Mehr), les compagnies aériennes iraniennes seront confrontées à de vastes restrictions dans leurs activités internationales.

Il avait également averti que les pays qui fournissent aux avions iraniens des services tels que l’avitaillement en carburant, les services aéroportuaires ou la vente de billets pourraient être confrontés à des restrictions d’accès au système financier américain et aux règlements en dollars.