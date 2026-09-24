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Nouvelles attaques de missiles et d’artillerie de l’Arabie saoudite contre Saada au Yémen

24 septembre 2026 - 09:19
Code d'info: 1869438
Source: ABNA
Nouvelles attaques de missiles et d’artillerie de l’Arabie saoudite contre Saada au Yémen

Les médias ont annoncé que l’Arabie saoudite avait de nouveau attaqué des zones de la province de Saada au Yémen.

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le correspondant de la chaîne Al-Mayadeen au Yémen a fait état de nouvelles attaques de missiles et d’artillerie de l’Arabie saoudite contre les districts de Razih, Ghamr et al-Zahir dans la province de Saada, dans le nord du Yémen.

Ce média n’a fait référence à aucun détail supplémentaire ni au nombre possible de victimes de ces attaques.

Cette attaque intervient quelques heures après que Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a évoqué l’intensification des attaques de l’ennemi saoudien contre le Yémen.

Il a ajouté : Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi saoudien, utilisant des chasseurs F-15 et Typhoon partis des bases aériennes de Khamis Mushait et de Taïf, a mené 52 frappes aériennes, et des attaques de missiles ont été lancées depuis Jizan. Ces attaques ont ciblé les provinces de Hodeïda, Taïz, al-Baïda, Marib et Saada, ce qui a entraîné la mort et la blessure d’un certain nombre de nos compatriotes, y compris des enfants et des femmes.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a déclaré : Ces attaques ont ciblé des installations urbaines, notamment des réseaux de communication, des écoles et des ponts.

Il a ajouté : Ainsi, le nombre de frappes aériennes et de missiles saoudiens depuis l’intensification des tensions contre notre cher pays a atteint 988 frappes aériennes et de missiles.

Frappe aérienne de l’Arabie saoudite contre le sud-ouest du Yémen

Des sources d’information ont fait état de frappes aériennes de l’Arabie saoudite contre la région de Maqbana, relevant de la province de Taïz, dans le sud-ouest du Yémen.

Le rassemblement des forces saoudiennes et leur dépôt d’armes ont été ciblés

Un responsable militaire yéménite a déclaré à l’agence de presse yéménite Saba que le rassemblement et le dépôt de munitions de l’ennemi saoudien dans les casernes « al-Tawal » ont été ciblés et que, dans ce cadre, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées.

Cette source militaire a ajouté : Les militaires tués et blessés dans ces attaques avaient la nationalité saoudienne et soudanaise, et un groupe était également des Yéménites liés à l’Arabie saoudite.

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