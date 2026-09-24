Nouvelles attaques de missiles et d’artillerie de l’Arabie saoudite contre Saada au Yémen

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le correspondant de la chaîne Al-Mayadeen au Yémen a fait état de nouvelles attaques de missiles et d’artillerie de l’Arabie saoudite contre les districts de Razih, Ghamr et al-Zahir dans la province de Saada, dans le nord du Yémen.

Ce média n’a fait référence à aucun détail supplémentaire ni au nombre possible de victimes de ces attaques.

Cette attaque intervient quelques heures après que Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a évoqué l’intensification des attaques de l’ennemi saoudien contre le Yémen.

Il a ajouté : Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi saoudien, utilisant des chasseurs F-15 et Typhoon partis des bases aériennes de Khamis Mushait et de Taïf, a mené 52 frappes aériennes, et des attaques de missiles ont été lancées depuis Jizan. Ces attaques ont ciblé les provinces de Hodeïda, Taïz, al-Baïda, Marib et Saada, ce qui a entraîné la mort et la blessure d’un certain nombre de nos compatriotes, y compris des enfants et des femmes.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a déclaré : Ces attaques ont ciblé des installations urbaines, notamment des réseaux de communication, des écoles et des ponts.

Il a ajouté : Ainsi, le nombre de frappes aériennes et de missiles saoudiens depuis l’intensification des tensions contre notre cher pays a atteint 988 frappes aériennes et de missiles.

Frappe aérienne de l’Arabie saoudite contre le sud-ouest du Yémen

Des sources d’information ont fait état de frappes aériennes de l’Arabie saoudite contre la région de Maqbana, relevant de la province de Taïz, dans le sud-ouest du Yémen.

Le rassemblement des forces saoudiennes et leur dépôt d’armes ont été ciblés

Un responsable militaire yéménite a déclaré à l’agence de presse yéménite Saba que le rassemblement et le dépôt de munitions de l’ennemi saoudien dans les casernes « al-Tawal » ont été ciblés et que, dans ce cadre, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées.

Cette source militaire a ajouté : Les militaires tués et blessés dans ces attaques avaient la nationalité saoudienne et soudanaise, et un groupe était également des Yéménites liés à l’Arabie saoudite.