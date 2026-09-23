Le général Hasanzadeh : la nation iranienne a décidé de mettre l'ennemi à genoux

Selon le rapport du correspondant d'Abna, le général Hasanzadeh, le commandant du Corps de Grand Téhéran, en marge de la cérémonie d'ouverture de la formation militaire « Jan Fadaye Iran » sur la place Imam Hussein (que la paix soit sur lui), a déclaré : un pays dont, sur une population d'environ 90 millions d'habitants, plus de 30 millions de personnes se sont inscrites et organisées, montre la volonté de la nation iranienne de défendre le pays.

Il a ajouté : cette population a participé à un grand exercice dont une partie s'est tenue à Téhéran et a été accompagnée de la présence de 313 mille personnes, et par la suite ils passent également leurs étapes de formation avec une pleine préparation.

Le commandant du Corps de Téhéran a souligné : cela signifie que la nation a décidé de vaincre son ennemi et de l'écraser sous ses pieds.

Hasanzadeh a poursuivi : c'est la volonté d'une nation qui met l'ennemi à genoux et c'est une réalité. Partout où les nations se lèvent et défendent elles-mêmes, leur patrie et leur pays, comme nous l'observons dans notre cher Iran, naturellement l'ennemi n'ira nulle part.

Il a noté : dès ces jours-ci, l'ennemi dessine sa propre défaite dans son esprit.