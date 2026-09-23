Le général de division Rezaei : la nouvelle diplomatie de l'Iran ne reviendra pas au passé

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaei, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : la nouvelle diplomatie de l'Iran ne reviendra pas au passé. Nous forcerons l'Amérique à respecter les droits de la nation iranienne et à mettre en œuvre les conditions notifiées.

Il a ajouté : sinon le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira pas.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a poursuivi, en indiquant la position sur les négociations, a noté : assez de négociations, agissez.