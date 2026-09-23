L’Iran récupère déjà 50 % de la capacité gazière endommagée de South Pars

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Près de 50 % de la capacité de production affectée dans le champ gazier de South Pars a été rétablie à la fin du mois de septembre, a annoncé Ahmad Zeraatkar, vice-ministre iranien du Pétrole chargé de la Planification, dans une interview accordée mercredi.

« Grâce aux mesures mises en œuvre, près de 50 % de la capacité affectée a été récupérée jusqu’à la fin du mois de septembre et la production a repris dans cette partie du champ », a-t-il déclaré.

Zeraatkar a souligné que certaines unités de production avaient repris leur activité plus tôt que prévu.

Quatre projets lancés pour accélérer la reconstruction

Le vice-ministre iranien du Pétrole a également indiqué que des ressources financières nationales avaient été mobilisées pour les opérations de reconstruction.

« Des ressources financières nationales ont également été mobilisées pour les travaux de reconstruction, avec le lancement de 4 projets dans le cadre d’un important programme de financement », a-t-il précisé.

Ahmad Zeraatkar a enfin affirmé que les objectifs de récupération fixés par le gouvernement étaient en cours d’atteinte et que les opérations restantes seraient achevées avant le début de l’hiver.

Fin/229