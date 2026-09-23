Afghanistan : 15 frappes pakistanaises en moins d’un an, le silence persistant du chef des talibans

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, le Pakistan est le pays ayant mené le plus grand nombre de frappes aériennes contre le territoire afghan. Selon les données recueillies par la chaîne de télévision Amu, Islamabad a effectué 15 attaques aériennes et de drones contre l’Afghanistan au cours des 11 derniers mois et demi. Ces opérations auraient fait 364 morts et 346 blessés parmi les civils.

D’après les rapports de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), plusieurs de ces attaques ont notamment eu lieu aux dates et dans les zones suivantes :

Le 9 octobre 2025, à Kaboul et Barmal, dans la province de Paktika, 4 personnes ont été tuées et 15 autres blessées.

Le 12 octobre, à Spin Boldak, dans la province de Kandahar, 5 personnes ont été tuées et 35 blessées.

Le 17 octobre, à Urgun et Barmal, dans la province de Paktika, 18 personnes ont été tuées et 12 blessées.

Les 21 et 22 février 2026, dans les provinces de Nangarhar et de Paktika, 13 personnes ont été tuées et 7 blessées.

Le 13 mars 2026, à Kaboul, Kandahar, Paktia et Paktika, 4 personnes ont été tuées et 14 blessées.

Les 16 et 17 mars, à Kaboul, 269 personnes ont été tuées et 122 blessées.

Le 28 avril, dans la province de Kunar, 7 personnes ont été tuées et 78 blessées.

Le 10 juin, dans les provinces de Kunar, Khost et Paktika, 13 personnes ont été tuées et 10 blessées.

Les 28 et 29 juin, dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar, 28 personnes ont été tuées et 49 blessées.

Enfin, le 21 septembre, dans les provinces de Kunar et Paktika, 3 personnes ont été tuées et 4 blessées.

Le silence de Haibatullah Akhundzada face aux victimes civiles

Malgré ce lourd bilan, aucune condamnation publique de ces attaques n’a été attribuée à Haibatullah Akhundzada. Le chef des talibans n’a ni cité le nom du Pakistan ni fait publiquement référence aux victimes de ces frappes.

Lors de son discours à l’occasion de l’Aïd al Fitr, quelques jours après une attaque meurtrière contre Kaboul, il avait toutefois déclaré de manière indirecte : « Si les canons et les avions pouvaient nous vaincre, les États-Unis et l’Union soviétique l’auraient déjà fait. »

Le Premier ministre des talibans n’a lui non plus réagi à la 15e attaque aérienne récente, alors qu’il avait récemment adressé un message de condoléances à l’occasion du décès du frère d’un responsable des Émirats arabes unis.

Les porte-parole des talibans ont à plusieurs reprises accusé le Pakistan d’« agression », mais le silence du chef de ce mouvement se poursuit.

Une relation de plus en plus tendue entre Kaboul et Islamabad

Cette situation soulève une interrogation : ce silence relève-t-il d’un calcul politique ou traduit-il une distance croissante entre le chef des talibans, décrit comme isolé, et la réalité quotidienne vécue par la population afghane ?

Quelle que soit l’interprétation retenue, la détérioration des relations entre les talibans et Islamabad a désormais des répercussions directes sur la vie des citoyens afghans, alors que les frappes aériennes et de drones continuent de faire des victimes parmi la population civile.

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