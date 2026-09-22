Golru : Le veto de la Russie et de la Chine a défié la politique d'unilatéralisme de l'Amérique

Abbas Golru, président de la Commission des affaires étrangères du Conseil consultatif islamique, dans un entretien avec le correspondant de l'ABNA, au sujet de l'action récente de la Russie et de la Chine consistant à opposer leur veto au projet de résolution américain au Conseil de sécurité des Nations Unies visant à prolonger le mandat du Comité des sanctions contre l'Iran, a déclaré : « Au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme je connais la structure de ce Conseil et que j'ai de l'expérience dans ce domaine, l'adoption ou la non-adoption de résolutions et la formation d'un consensus entre les membres est un processus complexe nécessitant des consultations permanentes et intensives. »

Il a ajouté : « Bien sûr, une série de pays et de membres du Conseil de sécurité peuvent être influencés par les politiques et les pressions des pays occidentaux, et parfois certains membres non permanents du Conseil de sécurité s'alignent sur les politiques de l'Amérique et des pays occidentaux. Cette question ne peut être séparée des équations qui prévalent au Conseil de sécurité et dans les relations internationales. »

Golru a poursuivi : « Néanmoins, le résultat de la récente réunion du Conseil de sécurité et en particulier le veto de la Russie et de la Chine au projet de résolution américain ont montré que la politique unilatérale de l'Amérique est confrontée à un défi sérieux et que Washington ne peut pas, comme par le passé, imposer unilatéralement sa volonté aux processus internationaux. »

Reconnaissance des positions de la Russie et de la Chine

Le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil consultatif islamique, en reconnaissance des positions de la Russie et de la Chine lors de cette réunion, a déclaré : « Nous remercions la Russie et la Chine pour cette action et la position qu'elles ont adoptée au Conseil de sécurité. La République islamique d'Iran, dans le cadre de ses relations diplomatiques et de ses intérêts nationaux, consulte différents pays, et il est naturel que de telles consultations, en particulier sur des questions sensibles liées au Conseil de sécurité, ne soient pas une tâche facile. »