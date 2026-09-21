Pezeshkian : L'Iran et le Pakistan peuvent subvenir à leurs besoins

Selon l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, le président de notre pays, ce soir lundi lors d'une rencontre avec Seyed Mohsen Naqvi, ministre de l'Intérieur du Pakistan, exprimant sa satisfaction quant au cours croissant des relations entre Téhéran et Islamabad, a souligné la nécessité de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, l'énergie, le tourisme, l'investissement et les échanges culturels et scientifiques.

Le président, évoquant l'augmentation significative du niveau des relations entre les deux pays, a déclaré : nous sommes heureux que vous suiviez continuellement le processus de coopération bilatérale et nous espérons que ces interactions se poursuivront dans tous les domaines avec plus de sérieux.

Pezeshkian, évoquant également le processus d'interaction en expansion entre les pays islamiques, a précisé : nous croyons que les actions et les pressions des États-Unis ont été à l'origine de l'augmentation de la convergence et de l'interaction continue entre les pays islamiques, et les nombreuses rencontres et consultations entre les délégations iraniennes et pakistanaises en sont un exemple clair.

Le président, en soulignant la nécessité de renforcer les investissements communs et d'augmenter les liens entre les différents secteurs des deux pays, a noté : nous espérons qu'avec le développement des investissements communs, l'élargissement des liens et la facilitation de la coopération économique, nous assisterons à un approfondissement encore plus grand des relations entre l'Iran et le Pakistan.