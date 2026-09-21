Baghai : Le gouvernement américain cherche à cacher la vérité

Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux et en réaction à la non-délivrance de visas aux journalistes iraniens et à l'équipe médiatique pour accompagner la délégation de la République islamique d'Iran à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a écrit : lorsqu'une délégation au pouvoir empêche même l'accès des médias américains eux-mêmes à l'information et ferme simultanément la voie aux journalistes étrangers, y compris l'équipe médiatique du président iranien, dont on ne veut pas que la voix soit entendue, ce n'est pas de la gestion d'accès mais cela signifie une tentative de cacher la vérité et de poursuivre la campagne de fausse désinformation par la violation du droit d'accès à l'information.

Il a souligné : un pays qui se vantait autrefois d'avoir abattu le rideau de fer est maintenant lui-même pris au piège d'un rideau de fer en son sein.