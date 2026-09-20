La tribune de l'ONU ne doit pas être abandonnée ; la participation à l'Assemblée générale est un droit légal de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de notre pays, dans une interview télévisée, en réponse aux affirmations et aux campagnes médiatiques visant à accuser les forces armées d'avoir violé le mémorandum d'entente et à la position de l'appareil diplomatique à cet égard, a déclaré : malheureusement, la tendance à l'auto-flagellation est l'une des conséquences et des signes de la guerre cognitive et médiatique de l'ennemi. Certaines réalités sont si évidentes qu'elles n'ont guère besoin d'explication ; nous avons affaire à une partie dont le bilan de violation des traités au cours des années passées est parfaitement clair non seulement pour le peuple iranien, mais pour toute la communauté internationale. La sortie sans raison du JCPOA en 2018 — un document qui bénéficiait du soutien d'une résolution du chapitre sept du Conseil de sécurité — est une preuve de cette affirmation.

Baghai, évoquant le comportement hostile de la partie adverse ces derniers mois, a souligné : il serait injuste envers nous-mêmes et envers le peuple d'évaluer les développements comme ponctuels et d'oublier les événements. En moins de neuf mois, la République islamique d'Iran a été deux fois, précisément pendant les négociations diplomatiques, la cible d'une agression et d'une attaque militaires ; peut-on donc nier la réalité de ces comportements ?

Décrivant l'affaire alléguée de l'agression contre trois navires et son exploitation pour perturber les accords, il a dit : concernant l'allégation d'attaque contre trois navires, il n'existe fondamentalement pas de détails et de documents prouvés, et de sérieux doutes sont soulevés quant à la réalité et à la manière dont cela s'est produit. Mais même en supposant la véracité d'un tel événement, comment un document résultant de semaines de négociations intensives après une guerre brutale et destructrice peut-il être écarté avec un tel prétexte ? Les parties adverses prétendent que ces navires appartenaient à trois pays de la région ; la question est de savoir pourquoi ces pays, connaissant le paragraphe 5 du mémorandum d'entente et conscients de l'insécurité de la route sud, dans des conditions où l'Iran avait préparé les mesures nécessaires pour passer par la route sûre, ont autorisé le passage par la route non sûre ? Cette action a-t-elle été entreprise autrement qu'en coordination avec le CENTCOM ?

Le porte-parole de l'appareil diplomatique, en conclusion, qualifiant la réaction américaine de disproportionnée, a souligné : même en cas de violation, des mécanismes d'examen et de dialogue étaient prévus. Que la partie adverse, dès la première étape, considère le mémorandum comme terminé, rétablisse le blocus maritime et viole tous ses engagements, montre clairement que cette action a été une réaction extrêmement disproportionnée et que Washington avait préparé à l'avance le terrain pour chercher un prétexte afin de sortir d'un mémorandum qui ne servait pas ses intérêts.