Le général de division Rezaei : l'Amérique n'a d'autre choix que d'accepter les conditions de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : les 7 conditions de l'Iran pour l'ouverture de toute négociation ont été notifiées au gouvernement américain. Le message de Téhéran est clair et sans ambiguïté ; si Washington veut sortir de l'impasse qu'il a lui-même créée et ne pas s'y enliser davantage, il n'a d'autre choix que d'accepter les droits et les conditions de l'Iran.