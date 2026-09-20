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Le général de division Rezaei : l'Amérique n'a d'autre choix que d'accepter les conditions de l'Iran

20 septembre 2026 - 09:37
Code d'info: 1867668
Source: ABNA
Le général de division Rezaei : l'Amérique n'a d'autre choix que d'accepter les conditions de l'Iran

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a écrit sur son compte : l'Amérique n'a d'autre choix que d'accepter les droits et les conditions de l'Iran.

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : les 7 conditions de l'Iran pour l'ouverture de toute négociation ont été notifiées au gouvernement américain. Le message de Téhéran est clair et sans ambiguïté ; si Washington veut sortir de l'impasse qu'il a lui-même créée et ne pas s'y enliser davantage, il n'a d'autre choix que d'accepter les droits et les conditions de l'Iran.

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