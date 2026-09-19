Selon un rapport de l'agence de presse Abna, la chaîne américaine CNN a rapporté que l'armée de ce pays était sur le point de mener une opération militaire contre un navire chinois après avoir reçu des informations erronées à l'aide de l'intelligence artificielle au cours des derniers mois et en pleine agression contre l'Iran.

Selon ce rapport, l'armée américaine était prête à affronter un navire chinois et à monter à son bord en même temps que des avions militaires survolaient ce navire. Des sources informées ont déclaré qu'avant l'exécution de cette opération, les informations reçues ont été réexaminées et revérifiées et il s'est avéré que la cargaison de ce navire avait été identifiée par erreur.

Un analyste du commandement des opérations spéciales américaines avait utilisé l'intelligence artificielle pour fournir ces informations et en raison de l'attaque des militaires américains contre ce navire, une autre guerre a failli éclater.

Dans ce rapport, il est indiqué que ledit chatbot a combiné des informations provenant de sources ouvertes avec des informations classifiées et cela a conduit à une conclusion erronée sur la nature de la cargaison se trouvant sur le navire.

Il convient de noter que l'armée américaine utilise l'intelligence artificielle pour prendre des décisions rapides sur le terrain, comme la détermination des cibles à frapper.