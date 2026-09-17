Le général-major Rezaei : les Américains doivent gagner notre confiance

Selon l’agence de presse ABNA, le général-major Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a rencontré et s’est entretenu avec Bafel Talabani, président de l’Union patriotique du Kurdistan d’Irak.

Lors de cette rencontre, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a souligné la nécessité de traiter la question des groupes terroristes, d’établir la sécurité aux frontières et d’accroître la coopération économique.

Le général-major Rezaei, tout en soulignant la nécessité de traiter la question des groupes terroristes et d’établir la sécurité aux frontières, a également averti au sujet des activités d’Israël dans la région du Kurdistan. Il a aussi souligné la nécessité d’accroître et d’améliorer la coopération économique.

Il a poursuivi : nous ne faisons absolument pas confiance à l’Amérique, et ils doivent entreprendre des actions concrètes et gagner notre confiance.

Bafel Talabani, président de l’Union patriotique du Kurdistan d’Irak, lors de cette rencontre, tout en saluant l’amélioration de la coopération économique, sécuritaire et diplomatique, a souligné la nécessité de résoudre le problème des groupes et d’établir la sécurité aux frontières.