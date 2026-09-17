Ghalibaf : Les anticipations d’inflation des États-Unis dépendent du détroit d’Ormuz et de Bab el-Mandeb

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, a publié un post sur l’un des réseaux sociaux, dans lequel il a écrit : « Voyons si la Réserve fédérale, en augmentant son taux d’intérêt, peut ouvrir le détroit d’Ormuz ou produire ne serait-ce qu’un baril de pétrole de plus ?! »

Il a ajouté : « En augmentant et en baissant le taux d’intérêt, on ne peut pas gérer (ancrer) les anticipations d’inflation aux États-Unis, car ces anticipations sont influencées par le choc du côté de l’offre provoqué par le blocage des goulets d’étranglement énergétiques, à savoir le détroit d’Ormuz et Bab el-Mandeb, et n’ont aucun lien avec le taux d’intérêt. C’est le “risque du détroit d’Ormuz” qui détermine le taux, et le contrôle de ce risque est désormais entre les mains de l’Iran. »

Il convient de noter que l’accent mis par Ghalibaf dans ce post porte sur l’idée qu’aujourd’hui, l’époque de la gestion de l’inflation et des anticipations d’inflation en utilisant uniquement les instruments du côté de la demande (taux d’intérêt) est révolue, et que c’est la géopolitique qui détient l’avantage dans l’influence sur les indicateurs économiques tels que l’inflation.