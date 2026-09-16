Madai ya CENTCOM kuhusu kubadilisha njia ya meli 103 za biashara katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Amerika (CENTCOM) ilidai kwamba tangu kuanzishwa tena kwa kizuizi cha bahari cha Iran, imebadilisha njia ya meli 103 za biashara.

Amerika ilianza tena kizuizi cha bahari cha Iran tarehe 23 ya Tir ya mwaka jana (14 Julai), na CENTCOM ilidai kwamba ililazimisha meli kadhaa za biashara kubadilisha njia; idadi ambayo sasa, kwa madai mapya ya CENTCOM, imefikia meli 103.

Licha ya kuendelea kwa kizuizi cha bahari cha Iran kutoka kwa Amerika, Iran bado inashikilia udhibiti wa Mlango wa Hormuz na imetangaza kwamba meli ambazo hazitafuata sheria na kanuni katika njia hii ya maji ya kimkakati zitakabiliana na majibu ya vikosi vya jeshi vya Iran.