Picha mpya za uharibifu uliofanywa kwa maeneo ya kijeshi ya Amerika kufuatia mashambulizi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, kituo cha «CBS News» kiliripoti kuhusu uchapishaji wa picha mpya zinazoonyesha uharibifu mkubwa uliofanywa kwa maeneo kadhaa ya kijeshi ya Amerika katika eneo hilo kufuatia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran.

Picha hizi zilitolewa kwa kituo hiki na wanajeshi wa Amerika walio katika utumishi kwa njia ya kutokujulikana; hatua ambayo walieleza sababu yake kuwa vikwazo vikali vya vyombo vya habari katika jeshi la Amerika.

Mmoja wa wanajeshi wa Amerika aliiambia CBS News kwamba uharibifu mkubwa umefanywa kwa kambi za nchi hii, lakini jambo hili halijafikishwa kwa umma wa Amerika.

Kwa mujibu wa ripoti ya kituo hiki, moja ya picha zilizopigwa katika kambi ya anga ya «Prince Sultan» nchini Saudi Arabia inaonyesha kupigwa moja kwa moja kwa ndege ya injini nne «Boeing E-3 Sentry»; kwa namna ambayo sehemu ya nyuma ya ndege ilitenganishwa na mwili wake kutokana na shambulizi.