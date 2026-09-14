Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Reuters, des équipements pétroliers américains anciens et d'occasion qui ne sont plus utilisés par les compagnies pétrolières de ce pays sont transférés au Venezuela ; une action qui se déroule simultanément avec les efforts de reconstruction de l'industrie pétrolière de ce pays et bien sûr avec le pillage de ses ressources pétrolières par les États-Unis.

Les compagnies pétrolières en Amérique transfèrent leurs équipements pétroliers d'occasion et excédentaires au Venezuela ; un pays qui, après des années de sanctions et de réduction des investissements en raison des politiques américaines contre ce pays, a besoin d'équipements et de capitaux étrangers pour relancer son industrie pétrolière.

Actuellement, certains équipements pétroliers américains qui étaient auparavant considérés comme inutilisés ou excédentaires ont maintenant trouvé une nouvelle destination au Venezuela. Ces équipements seront utilisés pour la réparation et la reconstruction des infrastructures pétrolières et l'augmentation de la production pétrolière de ce pays.

Cette évolution se produit alors que Washington, apparemment après l'enlèvement de Nicolás Maduro, président de ce pays, s'est éloigné de l'approche de pression maximale et de sanctions étendues contre l'industrie pétrolière du Venezuela et s'est dirigé vers ce qu'il appelle le soutien à la reconstruction du secteur énergétique de ce pays.

Récemment, Trump a affirmé que l'Amérique avait conclu un accord avec le Venezuela considéré comme « le plus grand contrat pétrolier de l'histoire du monde » et que cet accord avait été obtenu sur son ordre et avec la coopération de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et Pete Hegseth, ministre de la Guerre, ainsi que Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, et par le biais d'un partenariat avec des entreprises privées.

Le président de l'Amérique, qui est sous pression en raison de l'augmentation du coût de la vie des Américains à la suite d'agressions injustifiées contre l'Iran, a affirmé : l'Amérique, dans le cadre de cet accord, sans imposer de coûts aux contribuables américains, a obtenu le contrôle de plus de 65 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole du Venezuela.

Trump, qui est à la veille des élections de mi-mandat en Amérique et sous la pression du Congrès et de l'opinion publique en raison de la hausse des prix du pétrole et de l'essence, a affirmé que cet accord doublerait les réserves pétrolières de l'Amérique, augmenterait considérablement l'approvisionnement en pétrole de ce pays et, à long terme, entraînerait une baisse significative du prix de l'essence pour les Américains.