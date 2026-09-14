L'incitation à la guerre des États-Unis dans la région a brisé les reins de l'économie des Émirats

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les données officielles publiées par le Département de l'économie et du tourisme de Dubaï montrent une diminution drastique du nombre de touristes étrangers entrant dans cet émirat au cours des huit premiers mois de 2026 par rapport à la même période l'année précédente.

Selon les dernières données de ce département, Dubaï a accueilli 6,97 millions de touristes étrangers entre janvier et août 2026, alors que durant la même période en 2025, le nombre de touristes avait atteint 12,54 millions.

Sur cette base, le flux d'arrivée de touristes à Dubaï a diminué d'environ 5,57 millions de personnes par rapport à l'année précédente, et l'ampleur de cette chute a atteint environ 44,4 % au cours des huit premiers mois de 2026 par rapport à 2025.

Les statistiques relatives à la performance du secteur touristique aux Émirats ont été publiées avant le début de l'exposition annuelle « Marché arabe du voyage » à Dubaï, à laquelle participent des entreprises touristiques pour activer ce secteur.

Ces résultats sont publiés après une année record pour le tourisme à Dubaï ; une année où le nombre de touristes étrangers visitant cet émirat au cours de l'année 2025 a atteint environ 19,6 millions. Cependant, la guerre que les États-Unis et le régime d'occupation sioniste ont déclenchée contre l'Iran a infligé de lourds dommages au tourisme aux Émirats.