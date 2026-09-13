Vive critique du patriarche maronite du Liban contre les négociations avec Tel-Aviv

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant An-Nashra, le cardinal Mar Bechara Boutros al-Rahi, patriarche maronite du Liban, a déclaré : ce qui nuit au sud du Liban nuit à tout le Liban, et chaque sang versé dans le sud est une blessure sur le corps de tout le Liban.

Il a déclaré : le meurtre de citoyens ne doit pas devenir une nouvelle ordinaire et les villages et villes du Liban ne doivent pas devenir un champ d'horreur, de destruction et de mort.

Al-Rahi a demandé au gouvernement libanais d'assumer sa responsabilité envers le territoire et le peuple du Liban dans tout le pays.

Al-Rahi concernant le monopole des armes au Liban a également déclaré : le monopole des armes entre les mains de l'État ne signifie pas la domination d'un groupe sur un autre. Ce n'est pas une question tribale ou sectaire mais un principe national. L'État a le droit de prendre des décisions souveraines et est responsable de la protection de tous les gens. Tant que la souveraineté du Liban n'est pas complétée à l'intérieur du pays, on ne peut pas s'attendre à ce que d'autres respectent la souveraineté du Liban.

Le patriarche maronite du Liban concernant les négociations du gouvernement libanais avec le régime sioniste a également souligné : la négociation doit devenir un processus clair avec des objectifs précis et avoir des résultats tangibles comme l'arrêt de l'agression, la réalisation du retrait et l'établissement de la stabilité, et des garanties sérieuses doivent être obtenues concernant la préservation de la souveraineté du Liban et la prévention de l'escalade des tensions. La négociation ne doit pas devenir un processus sans fin et sans perspective claire mais doit être un outil pour parvenir à une solution claire qui préserve les droits du Liban et met fin à l'instabilité.