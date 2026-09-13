Pezeshkian : Nous sommes prêts à tenir la commission économique de l'Iran et de l'Afrique du Sud

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, le président, lors d'une rencontre avec le président de l'Afrique du Sud, a déclaré : l'Afrique du Sud et feu Nelson Mandela étaient pour moi dans ma jeunesse toujours un symbole de lutte contre l'oppression et la discrimination raciale, et votre défense aujourd'hui du peuple palestinien opprimé est très impressionnante et digne d'éloges.

Le président, évoquant la communauté de vues des deux pays sur les questions internationales, a souligné : nous souhaitons élargir nos relations avec l'Afrique du Sud dans différents domaines afin que cette vision se répande dans le monde.

Pezeshkian, invitant le président de l'Afrique du Sud à se rendre à Téhéran, a déclaré : nous sommes prêts à tenir la commission mixte des deux pays pour faire avancer les programmes de coopération commune et renforcer et développer les relations entre les deux pays.

Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, évoquant également la résistance et l'endurance de la nation iranienne face à l'agression des ennemis, a déclaré : nos relations avec l'Iran ont toujours été importantes, et nous nous efforçons de renforcer et de développer cette relation à l'avenir également.

Le président de l'Afrique du Sud, condamnant les actions d'Israël à Gaza, a déclaré : nous nous considérons obligés de soutenir la question palestinienne, feu Nelson Mandela avait souligné le soutien à la Palestine.

Ramaphosa a souligné le développement de la coopération économique de l'Iran dans le cadre des BRICS et a déclaré : la commission économique mixte peut être fructueuse en tant que stratégie à long terme pour la réalisation des programmes économiques entre les deux pays.