Manan Raïssi : L'Iran est un pays qui ne peut pas être encerclé

Selon le rapport du correspondant d'ABNA, Mohammad Manan Raïssi, dimanche après-midi, lors de la cérémonie d'hommage aux travailleurs de l'approvisionnement et de la distribution des denrées alimentaires publiques dans la salle Imam Javad (que la paix soit sur lui) du gouvernorat, a qualifié les pressions exercées sur la table des couches déshéritées de réalité amère résultant du siège total de l'ennemi, et a déclaré : bien que les sanctions injustes aient créé de nombreuses difficultés de vie, les producteurs, en assumant leur responsabilité sociale, sont entrés en scène et n'ont pas permis que les moyens de subsistance du peuple soient interrompus.

Il a considéré l'impasse actuelle sur le front des puissances arrogantes occidentales et des sionistes comme un signe de l'aide divine et a noté : l'expérience de cette bataille a montré que les complots militaires et économiques de l'ennemi se sont retournés contre lui-même et des horizons pleins d'espoir d'ouverture et de victoire sont apparus devant la nation iranienne résistante.

Raïssi, rappelant la position stratégique de la République islamique dans les équations mondiales, a souligné : la convergence de caractéristiques géopolitiques uniques, la richesse des réserves terrestres, une structure démographique très motivée et une culture de résistance ont transformé l'Iran en un pays qui ne peut être ni isolé ni conquis.

Il a évalué comme vital d'éviter les calculs erronés et de connaître les atouts locaux et a poursuivi : notre pays se situe parmi les premiers rangs des richesses naturelles du monde et la combinaison de cette capacité avec la volonté croyante du peuple a apporté la force de résister aux contraintes les plus dures.