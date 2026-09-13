  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Al-Jazeera : La crédibilité de l'Amérique a été irrémédiablement endommagée

13 septembre 2026 - 21:01
Code d'info: 1865176
Source: ABNA
Al-Jazeera : La crédibilité de l'Amérique a été irrémédiablement endommagée

Un professeur de l'Institut des hautes études de Doha dit que la crédibilité de la puissance militaire américaine au niveau international après l'attaque contre l'Iran en février a été gravement endommagée.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, un professeur de l'Institut des hautes études de Doha dit que l'attaque de l'Amérique contre l'Iran en février a gravement endommagé la crédibilité de la puissance militaire de Washington au niveau international, et l'Amérique pourrait finalement être contrainte d'accepter les nouvelles réalités créées sur le terrain.

Mohammad Al-Masri, professeur à l'Institut des hautes études de Doha, dans un entretien avec Al-Jazeera a déclaré : la crédibilité de l'Amérique au cours de la guerre avec l'Iran a été irrémédiablement endommagée, et il n'y a aucun doute là-dessus.

À propos de l'affirmation de Donald Trump, président de l'Amérique, concernant l'augmentation du passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz, il a déclaré : les données de suivi montrent qu'en pratique, seul un très petit nombre de navires sont capables de passer par cette route.

Al-Masri a ajouté : bien que l'Amérique ait déployé toutes ses forces pour le passage secret et nocturne des navires, elle n'a pas pu ramener le trafic maritime même à un niveau proche de la normale.

Ce professeur d'université a déclaré qu'en fin de compte, la situation atteindra un point où l'une des parties devra changer sa position ; soit l'Iran accepte les conditions de l'Amérique, ce qui, selon lui, est très peu probable, soit Washington sera contraint d'accepter une partie des nouvelles réalités du terrain.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha