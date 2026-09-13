Al-Jazeera : La crédibilité de l'Amérique a été irrémédiablement endommagée

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, un professeur de l'Institut des hautes études de Doha dit que l'attaque de l'Amérique contre l'Iran en février a gravement endommagé la crédibilité de la puissance militaire de Washington au niveau international, et l'Amérique pourrait finalement être contrainte d'accepter les nouvelles réalités créées sur le terrain.

Mohammad Al-Masri, professeur à l'Institut des hautes études de Doha, dans un entretien avec Al-Jazeera a déclaré : la crédibilité de l'Amérique au cours de la guerre avec l'Iran a été irrémédiablement endommagée, et il n'y a aucun doute là-dessus.

À propos de l'affirmation de Donald Trump, président de l'Amérique, concernant l'augmentation du passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz, il a déclaré : les données de suivi montrent qu'en pratique, seul un très petit nombre de navires sont capables de passer par cette route.

Al-Masri a ajouté : bien que l'Amérique ait déployé toutes ses forces pour le passage secret et nocturne des navires, elle n'a pas pu ramener le trafic maritime même à un niveau proche de la normale.

Ce professeur d'université a déclaré qu'en fin de compte, la situation atteindra un point où l'une des parties devra changer sa position ; soit l'Iran accepte les conditions de l'Amérique, ce qui, selon lui, est très peu probable, soit Washington sera contraint d'accepter une partie des nouvelles réalités du terrain.