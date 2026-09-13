Sardar Ibn al-Reza : La répétition des menaces passées est un signe de paralysie de l'appareil de renseignement de l'ennemi

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le Sardar général de brigade des Gardiens de la Révolution Seyed Majid Ibn al-Reza, ministre par intérim de la Défense et du Soutien des forces armées, lors d'une réunion avec les dirigeants des organisations industrielles du ministère de la Défense, évoquant les menaces répétées de l'ennemi et les déclarations de certains responsables américains, a déclaré : Certains responsables américains pensent qu'en répétant les menaces, ils peuvent changer notre volonté ou intimider la République islamique d'Iran, mais ils se trompent lourdement.

Il a ajouté : La raison de l'insistance de l'ennemi sur les menaces passées, plus qu'un signe de puissance, est un signe de paralysie de l'appareil de renseignement et d'analyse et finalement de la perte de la force de leur rationalité ; car si l'appareil de renseignement et d'analyse d'une structure pouvait voir et analyser correctement les réalités du terrain, il ne pourrait pas continuer à insister sur des affirmations et des menaces dont l'inexactitude a été prouvée à plusieurs reprises.

Le Sardar général de brigade Ibn al-Reza a souligné : L'ennemi doit comprendre cette réalité très simple et claire qu'on ne doit pas parler à l'Iran avec des menaces. Le système de la République islamique d'Iran et notre appareil de calcul n'accordent aucune valeur à leurs menaces, et fondamentalement ces menaces n'ont aucune valeur opérationnelle pour nous et sont plutôt un message politique ou une déclaration politique qu'un message derrière lequel existe une réelle capacité militaire.

Le ministre par intérim de la Défense, évoquant les évolutions de la région et les résultats des politiques des États-Unis et du régime sioniste dans la région, a déclaré : Les évolutions et les réalités que nous observons aujourd'hui dans la région sont le résultat de leurs politiques erronées et de leurs évaluations incorrectes. La République islamique d'Iran n'a jamais été et ne sera jamais une menace pour les pays voisins et les peuples de la région, et avec sagesse et prudence, elle s'est toujours efforcée de faire la distinction entre amis et ennemis, et a clairement exprimé et transmis cette approche logique tant dans la pratique que dans différentes situations.

Il a poursuivi : Avec une très grande confiance, je dis que si aujourd'hui une autre guerre se forme, la République islamique d'Iran, sur le plan technologique, agira de manière beaucoup plus puissante et avancée que lors des guerres précédentes. Ceux qui tentent de présenter la continuation des activités technologiques et des lignes de production et des usines d'armement du pays comme un simple récit ou un titre médiatique ont bien vu sur le terrain la force de nos forces armées ; ce qui est parfois montré est une petite partie des capacités réelles et des potentiels existant dans l'industrie de la défense du pays, et cette voie continue avec force.