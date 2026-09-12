Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Behnam Saeedi, membre de la Commission de la sécurité nationale du parlement, a déclaré : La République islamique d'Iran, avec une surveillance et une souveraineté complètes sur les routes d'entrée et de sortie, a maintenu le détroit d'Ormuz comme un puissant outil de dissuasion contre les exigences excessives de l'Amérique.

Il a également évoqué la prochaine réunion des diplomates iraniens et omanais qui doit se tenir lundi, et a fourni des détails sur les récents accords concernant la circulation dans cette voie navigable stratégique. Une grande partie du détroit d'Ormuz se situe dans les eaux côtières de la République islamique d'Iran. Lors de nombreuses négociations diplomatiques avec la partie omanaise, un accord a été conclu sur la création d'une route temporaire pour le passage limité des navires. Sur cette route, les rapports maritimes reçus indiquent que l'Iran a une surveillance et une souveraineté complètes à la fois sur la route d'entrée et sur la route de sortie.

Le membre de la Commission de la sécurité nationale du parlement a déclaré : cette mesure ne doit pas être confondue avec la réouverture du détroit d'Ormuz. L'ouverture du détroit d'Ormuz dépend de nombreux facteurs, dont le plus important est la cessation du blocus maritime, l'abandon des agressions et des menaces contre l'intégrité territoriale de l'Iran et la levée des sanctions par l'Amérique. Cette route temporaire n'est qu'un pas en avant, mais la réouverture complète dépend de l'accomplissement par l'Amérique de ses engagements. Avant la guerre du Ramadan, 20 millions de barils de pétrole brut (équivalent à un cinquième de la consommation mondiale), 25 pour cent du GNL mondial et 33 pour cent des engrais mondiaux passaient quotidiennement par ce détroit. Mais aujourd'hui, les passages ont diminué à moins d'un dixième de cette époque.

Il a poursuivi : Les statistiques montrent que le passage des pétroliers, qui atteignait auparavant 128 unités par jour, a maintenant diminué à moins de 7 petits pétroliers, et cela avec l'autorisation directe de la République islamique d'Iran. Cette situation a non seulement défié l'hégémonie américaine, mais a également infligé de lourds coups économiques à leurs intérêts. Aujourd'hui, pour l'ennemi, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie navigable, mais un outil de dissuasion dans l'équilibre des forces de la région. Contrairement aux idées reçues, le principal point de divergence entre l'Amérique et l'Iran n'est plus le programme nucléaire, mais la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz.

Saeedi, en réponse à l'affirmation des responsables américains selon laquelle la situation du détroit d'Ormuz est normale, a déclaré : L'ennemi, avec trois récits mensongers, cherche à restaurer son honneur perdu ; premièrement, il prétend que le détroit d'Ormuz n'a pas beaucoup d'importance ; alors il faut demander : s'il est insignifiant, pourquoi cherchez-vous à le rouvrir de toutes vos forces ? Et deuxièmement, l'affirmation de l'illégalité des actions de l'Iran, alors il faut leur demander : qui a mis en danger la sécurité de la région par un blocus maritime et créé ces conditions ?