L'Agence et son directeur général doivent rendre des comptes sur la préparation du terrain pour les crimes en Iran

Selon le rapport du correspondant d'Abna, Ismail Baghaei, samedi soir lors d'une conférence de presse examinant les crimes du régime américain à Lamerd, a déclaré : Il ne fait aucun doute que l'action de l'Amérique à Lamerd était un crime de guerre certain, et les enquêtes menées ont également confirmé l'utilisation d'armes interdites dans cette attaque.

Il a ajouté : Dans cette attaque, une bombe à fragmentation a été utilisée, chacune contenant environ 180 000 éclats et des billes de trois grammes ; ce qui montre l'ampleur du crime commis contre la population civile de Lamerd.