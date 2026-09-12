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L'Agence et son directeur général doivent rendre des comptes sur la préparation du terrain pour les crimes en Iran

12 septembre 2026 - 21:04
Code d'info: 1864771
Source: ABNA
L'Agence et son directeur général doivent rendre des comptes sur la préparation du terrain pour les crimes en Iran

Lamerd — Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, critiquant la performance du directeur général de l'Agence et du Conseil des gouverneurs, a déclaré : L'Agence et son directeur général doivent rendre des comptes sur la préparation du terrain pour les crimes en Iran.

Selon le rapport du correspondant d'Abna, Ismail Baghaei, samedi soir lors d'une conférence de presse examinant les crimes du régime américain à Lamerd, a déclaré : Il ne fait aucun doute que l'action de l'Amérique à Lamerd était un crime de guerre certain, et les enquêtes menées ont également confirmé l'utilisation d'armes interdites dans cette attaque.

Il a ajouté : Dans cette attaque, une bombe à fragmentation a été utilisée, chacune contenant environ 180 000 éclats et des billes de trois grammes ; ce qui montre l'ampleur du crime commis contre la population civile de Lamerd.

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