Baghai : Les mensonges du secrétaire d'État américain ne peuvent pas remplacer la réalité

Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, en réaction à l'allégation sans fondement du secrétaire d'État américain concernant l'ingérence de l'Iran dans la question yéménite, a écrit sur sa page personnelle :

« Les mensonges de Marco Rubio ne peuvent pas remplacer la réalité. Ansarullah est un acteur indépendant qui décide par lui-même ; il ne reçoit d'ordres de personne et n'est le mandataire de personne.

La racine de l'instabilité dans la région doit être recherchée dans les interventions militaires américaines et ses politiques hégémoniques. Si Washington voulait vraiment la paix, il ferait un seul pas simple : mettre fin à ses ingérences malveillantes et déstabilisatrices dans notre région.

La paix au Yémen ne s'obtient pas par les bombes et la pression extérieure. La paix commence par des négociations sincères fondées sur une feuille de route convenue par les parties. »