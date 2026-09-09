Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de corps d'armée Abdollahi, chef d'état-major général des forces armées, a publié un message sur l'un des réseaux sociaux et a déclaré : « L'armée américaine agressive a adressé un avertissement aux pétroliers iraniens pour qu'ils évacuent la zone afin de les frapper. Je déclare donc que toute atteinte aux pétroliers iraniens sera répondue par le ciblage des bases américaines dans la région par les forces armées de la République islamique d'Iran. »